Глава "Роснефти" заявил, что проект "Восток ойл" рассчитан на 100 лет

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Жизненный цикл "Восток ойла" рассчитан на 100 лет и может быть увеличен в разы с учетом доразведки запасов. Об заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на церемонии ввода проекта в эксплуатацию.

Он отметил, что общий объем инвестиций по интегральному проекту составил 4 триллиона рублей. Все оборудование, задействованное в проекте – отечественного производства. Каждый вложенный рубль, по словам главы "Роснефти", приводит к увеличению спроса на российские товары и услуги с мультипликатором 9.

В ходе церемонии Сечин поздравил Владимира Путина, который принял участие в формате видеоконференции, с днем рождения новой нефтегазовой провинции России. Он также передал привет бывшим главам BP и ExxonMobil – Роберту Дадли и Рексу Тиллерсону, с которыми ранее обсуждались перспективы проекта.

5 сентября Путин по ВКС дал старт работе магистрального нефтепровода к новому терминалу бухты Север на проекте "Восток Ойл" в Красноярском крае. Он поздравил сотрудников "Роснефти" с этим событием и отметил, что терминал "Бухта Север" станет самым большим северным нефтяным портом в мире.

