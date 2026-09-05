Путин и Собянин открыли стадион "Торпедо" после реконструкции

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли после реконструкции стадион "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова в Москве. Церемония прошла в День города, 5 сентября.

Теперь стадион, комплексная реконструкция которого завершилась в сентябре, представляет собой современную футбольную арену, соответствующую требованиям первой категории РФС и способную принимать соревнования всероссийского и международного уровней. Проект реализован инвесторами – девелоперской компанией Sminex и ГК "Сибпромстрой".

Площадь реконструированного стадиона составляет 62,02 тысячи квадратных метров, а вместе с другими зданиями на территории комплекса – 70 тысяч квадратных метров.

Вместимость центральной арены в концертном режиме увеличилась до 20 тысяч зрителей, а количество посадочных мест – на 1,6 тысячи, до 15 тысяч. Поле стадиона покрыто высококачественным газоном уровня FIFA Quality Pro, который оснащен автоматической системой подогрева и полива.

Также в ходе реконструкции были построены одно полноразмерное тренировочное поле размером 105 на 68 метров и два малых поля размером 60 на 40 метров, оба с покрытием FIFA Quality Pro.

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Главной идеей проекта стала интеграция в архитектуру истории футбольного клуба "Торпедо". Основной объем арены выполнен в виде огромной металлической "шестеренки", отсылающей к автозаводу ЗИЛ и индустриальному прошлому Даниловского района. Зубчатый силуэт формирует реальная геометрия фасада и кровли. В планировке стилобатной части скрыта гигантская буква "Т", которую видно с высоты птичьего полета.

Фасад выполнен из многослойных сталекомпозитных панелей и фибробетона. Из-за ограниченности пространства тяжелые панели монтировали на легкий металлический фахверк, что позволило вести фасадные работы одновременно с внутренней отделкой.

Над ареной возведена "парящая" кровля с вылетом почти 19 метров – без дополнительных опор благодаря длинным консольным фермам. Под кровлей спрятаны сервисные мостики для обслуживания освещения и акустики.

Стадион встроен в склон между Восточной улицей и Симоновской набережной. Вместо замкнутой арены создан объект с двумя уровнями входа: верхним городским и нижним, обращенным к реке. Их соединяют широкая лестница и длинный пандус. Также сохранен пешеходный маршрут вдоль верхней аллеи, который превратится в прогулочную и смотровую площадку над Москвой-рекой.

В рамках проекта реконструкции планируется создание инфраструктуры для музея футбольного клуба "Торпедо Москва", магазина клубной атрибутики, детской футбольной академии "Торпедо", объектов общественного питания и вспомогательных служб.



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В 2021 году был открыт новый спортивный комплекс "Торпедо" на Восточной улице, который быстро завоевал популярность среди любителей футбола и других видов спорта. В целом после модернизации спортивный комплекс "Торпедо" сможет принимать до 1 миллиона посетителей ежегодно. Этот объект можно назвать высокотехнологичным инженерным сооружением и архитектурной достопримечательностью Москвы.

Кроме того, в сентябре этого года завершено создание нового участка Симоновской набережной Москвы-реки, ставшего продолжением Крутицкой набережной. В районе стадиона "Торпедо" продолжается возведение жилых комплексов. В 2022–2024 годах ввели в эксплуатацию ЖК RiverSky и ЖК Foriver. В процессе строительства – новый малоэтажный квартал на Симоновской набережной.

История "Торпедо"

Стадион построен в 1959 году как тренировочное поле для футбольной команды завода ЗИЛ – московского "Торпедо". До 1976 года имел одну трибуну на склоне холма. После реконструкции к Олимпиаде-80 он вмещал 16 тысяч зрителей.

С 1978 по 1997 год был домашним стадионом "Торпедо". Имя Эдуарда Стрельцова присвоено 21 июля 1997-го – в день 60-летия футболиста. С 2003 года там проводил домашние матчи ФК "Москва". В настоящее время стадион вновь является домашней ареной клуба "Торпедо".

В 1980 году смонтирована система электрического подогрева газона – одна из первых в России. Перед Всемирными юношескими играми 1998 года стадион частично отремонтировали, установили пластиковые кресла, а вместимость уменьшилась до 13 450 человек.

Футбол в Москве

Футбол – один из самых популярных видов спорта в Москве. Им регулярно занимаются 350 тысяч человек. В Российской Премьер-лиге столицу представляют четыре клуба: ЦСКА, "Спартак", "Динамо" и "Локомотив". Московское "Торпедо" выступает в Первой лиге.

Помимо чемпионатов профессиональных и любительских футбольных лиг, в городе ежегодно проводится множество массовых соревнований по футболу. В 2024 году состоялось более 700 турниров, самый известный – Кубок Московского спорта "Кожаный мяч".

В системе спортшкол департамента спорта футболом занимаются около 12 тысяч человек. В Москве 1 376 спортивных зон для игры в футбол, включая 139 полноразмерных полей во дворах, на территориях школ, вузов и спортивных учреждений, в парках и на природных территориях.



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Строительство спортивных объектов

За период 2011–2016 годов в Москве было построено свыше 350 спортивных объектов различного назначения, среди которые особое место занимают футбольные поля и стадионы.

Сегодня инфраструктура "большого футбола" включает шесть крупных стадионов. В 2014 году построен стадион "Спартак" на 45 тысяч мест, в 2016-м – "ЦСКА" на 30 тысяч. В 2014-м завершена реконструкция стадиона "Локомотив" на 27 тысяч мест, в 2017-м – "Лужников" на 81 тысячу мест, в 2018-м – "Динамо" на 26 тысяч. В 2026-м завершена реконструкция "Торпедо" на 15 тысяч мест.

За последние годы построены 12 футбольных полей с искусственным покрытием за счет средств Адресной инвестиционной программы. Благоустроены стадионы "Авангард", "Юрловский", "Десна", "Фрезер", "Локомотив", "Металлург". В планах провести реконструкцию еще пяти "малых" стадионов.

Тем временем в Южном Тушине продолжается возведение футбольной академии "Динамо" имени Л. И. Яшина. Общая площадь объекта составит почти 50 тысяч квадратных метров. Она будет представлять собой комплекс из административного блока, манежа, стадиона с игровым полем и раздевалок тренировочных полей. Завершить возведение спортобъекта планируется в 2029 году.

При этом уже в текущем году столичную спортивную инфраструктуру пополнят 18 новых объектов в 6 административных округах – САО, СВАО, ТиНАО, ВАО, ЮАО и ЮЗАО, говорил ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Общая площадь составит около 214 тысяч квадратных метров, самый крупный из них – Центральная арена спортивного комплекса имени Стрельцова площадью 62,8 тысячи квадратных метров.

