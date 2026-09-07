Россияне в 2027 году будут работать 247 дней

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В 2027 году при пятидневной рабочей неделе россиянам предстоит отработать 247 дней. Об этом сообщила РИА Новости эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ президентской академии Екатерина Медякова.

По ее словам, такие данные содержатся в производственном календаре на следующий год.

Ранее стало известно, что новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней – на один день меньше, чем годом ранее. Соответствующая информация опубликована в производственном календаре на предстоящий год.

Отдых начнется 31 декабря 2026 года и завершится 10 января 2027 года включительно. В прошлый раз каникулы продолжались с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года, то есть 12 дней.