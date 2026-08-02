02 августа, 05:55Общество
Новогодние каникулы в 2027 году сократятся на один день
Фото: depositphotos/Alex_Schmidt
Новогодние праздники в 2027 году продлятся одиннадцать дней – на один день меньше, чем в предыдущие. Об этом указано в производственном календаре.
Отдых начнется 31 декабря 2026 года и продлится до 10 января 2027 года включительно. Год назад каникулы длились с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года, то есть двенадцать дней.
Во втором полугодии 2026 года россиян ждут сразу две короткие рабочие недели – в начале ноября и конце декабря. Они будут обусловлены праздниками.
В частности, в последнем месяце осени трудовая неделя сократится из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, выпадающего на среду.
Россиян ожидает 118 выходных дней в 2027 году