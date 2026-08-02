Новогодние каникулы в 2027 году сократятся на один день

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Новогодние праздники в 2027 году продлятся одиннадцать дней – на один день меньше, чем в предыдущие. Об этом указано в производственном календаре.

Отдых начнется 31 декабря 2026 года и продлится до 10 января 2027 года включительно. Год назад каникулы длились с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года, то есть двенадцать дней.

Во втором полугодии 2026 года россиян ждут сразу две короткие рабочие недели – в начале ноября и конце декабря. Они будут обусловлены праздниками.

В частности, в последнем месяце осени трудовая неделя сократится из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, выпадающего на среду.