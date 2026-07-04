Россиян во втором полугодии 2026 года ждут две короткие рабочие недели

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Во втором полугодии 2026 года россиян ждут сразу две короткие рабочие недели – в начале ноября и конце декабря. Они будут обусловлены праздниками, рассказала доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ирина Рогалева в беседе с ТАСС.

В частности, в последнем месяце осени трудовая неделя сократится из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, выпадающего на среду.

"Накануне, 3 ноября, рабочий день будет короче на час", – уточнила эксперт.

Конец декабря, в свою очередь, будут состоять только из трех рабочих дней – с понедельника, 28-го числа, по среду, 30-го числа.

"Стоит обратить внимание, что 31 декабря – официальный выходной (перенос с воскресенья, 4 января)", – напомнила Рогалева.

В 2027 году у россиян будет 247 рабочих, а также 118 праздничных и выходных дней. По закону гражданам РФ положены 14 нерабочих праздничных дней, 8 из которых приходятся на период с 1 по 8 января.

Сразу после ожидается еще 6 нерабочих праздничных дней: 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, 12 июня и 4 ноября. Также будет 4 четырехдневные рабочие недели.