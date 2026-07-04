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04 июля, 08:28

Наука

Максимум метеорного потока Южные дельта-Аквариды можно будет увидеть в июле

Фото: 123RF.com/creativestocks

Максимум метеорного потока Южные дельта-Аквариды россияне смогут увидеть в июле. Об этом рассказал научный сотрудник физико-астрономического отдела Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев в беседе с ТАСС.

Пик события придется на 28–29 июля. В этот период невооруженным взглядом удастся увидеть до 20 метеоров в час.

"Лучшее время наблюдения – с полуночи до рассвета", – рекомендовал эксперт.

Вместе с тем в текущем месяце Земля достигнет самой удаленной от Солнца точки своей орбиты – афелии, благодаря чему звезда будет иметь наименьший угловой размер. Это произойдет 6 июля.

Уже в ночь на 11-е число Луна закроет звездное скопление Плеяды. Лучшим временем для наблюдения, по словам Алексеева, станет период с 01:00 до 02:00 над северо-восточным горизонтом. Повторение такого явления случится только 7 августа.

Астроном также обратил внимание на созвездия Лиры, Лебедя и Орла, которые можно увидеть в июльском ночном небе. Их яркие звезды формируют летне-осенний треугольник. Также возможно появление серебристых облаков, которые лучше всего наблюдать после 23:00 в направлении севера.

"После летнего солнцестояния в июне ночи продолжают оставаться светлыми и короткими. Время возможного наблюдения за звездами невелико и длится с 23:00 до 02:00", – заключил эксперт.

Ранее академик РАН Натан Эйсмонт предположил, что два огромных астероида могут упасть на Землю через 110 лет с вероятностью менее процента. Речь идет об объектах Рюгу и Бенну.

По его словам, это почувствует вся Земля, поскольку удар будет сопоставим по мощности с сотнями Хиросим. Данный прогноз был составлен на основе уже известных данных.

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