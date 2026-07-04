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04 июля, 08:45

Общество

Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 1,5 тыс человек

Фото: ТАСС/EPA/DIEUDONNE DIROLE

Число лабораторно подтвержденных случаев лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго за последние сутки заболевших увеличилось на 42, достигнув 1 502 человек, следует из ежедневной бюллетени министерства связи и по делам СМИ.

Согласно новым данным, рост также наблюдается в случаях летального исхода. Сейчас их число составляет 473, что на 26 больше по сравнению с предыдущим днем. Показатель смертности достиг 31,4%.

В настоящее время в больницах и изоляторах проходят лечение 628 пациентов. Полностью выздоровели 213 человек. Уровень отслеживания контактов составляет 81,8%, под наблюдением находятся 11 360 человек, контактировавших с зараженными.

О вспышке Эболы в ДРК стало известно в начале мая. Спустя время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию в стране чрезвычайной.

При этом в ВОЗ заявляли, что риск распространения лихорадки в Африке будет существовать всегда. Согласно их заявлениям, это объясняется тем, что Эбола является зоонозным заболеванием, то есть оно циркулирует среди диких животных. Поэтому местные жители, часто бывающие в лесах, становятся переносчиками вируса.

В Роспотребнадзоре сообщали, что риск распространения лихорадки в России отсутствует. Специалисты постоянно мониторят эпидемиологическую обстановку в международном пространстве.

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