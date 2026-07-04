Собянин: уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО перехватили еще один вражеский дрон, который летел в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – уточнил градоначальник в своем канале.

Атака вражеских дронов на Москву началась в ночь на пятницу, 3 июля. С тех пор над столичным регионом было сбито уже 28 беспилотников.

На фоне угрозы БПЛА временные ограничения введены в аэропортах Внуково и Домодедово. Обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с уполномоченными органами.