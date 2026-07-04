00:03Мэр Москвы
Собянин: уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву
Фото: министерство обороны РФ
Средства ПВО перехватили еще один вражеский дрон, который летел в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – уточнил градоначальник в своем канале.
Атака вражеских дронов на Москву началась в ночь на пятницу, 3 июля. С тех пор над столичным регионом было сбито уже 28 беспилотников.
На фоне угрозы БПЛА временные ограничения введены в аэропортах Внуково и Домодедово. Обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с уполномоченными органами.