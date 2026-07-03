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03 июля, 23:54

Мэр Москвы

Собянин: сбит еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр Москвы добавил, что специалисты экстренных служб уже находятся на месте падения обломков.

Очередная попытка атаки вражеских БПЛА на столицу началась ночью 3 июля. С тех пор на подлете к Москве было перехвачено уже 27 беспилотников.

Временные ограничения объявлены в аэропортах Внуково и Домодедово – обе авиагавани выполняют рейсы по согласованию с уполномоченными органами.

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