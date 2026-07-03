В Домодедово снова ввели ограничения на прием и вылет рейсов

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В аэропорту Домодедово снова ввели временные ограничения на прием и вылет авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Сейчас авиагавань работает по согласованию с соответствующими органами на фоне введения временных ограничений на использование воздушного пространства. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Ограничения в аэропорту Домодедово уже вводились утром 3 июля, однако позже гавань вернулась к штатной работе. Аналогичные меры действовали во Внуково, но были сняты.

Кроме того, временные ограничения вступали в силу и в аэропорту Жуковский, воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты. Через время их сняли. Они вводились для обеспечения безопасности полетов на фоне угрозы беспилотной атаки.