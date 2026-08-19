Следы тяжелой травмы обнаружены на черепе Дмитрия Донского

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Следы тяжелой травмы обнаружили на черепе святого князя Дмитрия Донского, что может подтверждать исторические сведения о его ранении во время Куликовской битвы. Об этом сообщил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

В частности, на черепе остался след от сильного удара. Перелома не было, однако травма, предположительно, сопровождалась сотрясением мозга, потерей сознания и образованием гематомы.

Согласно летописным сведениям, после битвы Дмитрия Донского нашли без сознания в поврежденных доспехах под сломанной березой. Доспехи, как отметил Мединский, помогли князю пережить ранение.

Частицы мощей Дмитрия Донского ранее обнаружили во время реставрации в Архангельском соборе Московского Кремля. Подлинность останков подтвердили исторические сведения, археологические особенности захоронения и результаты антропологического исследования.

Одну из частиц передадут в храм Христа Спасителя для почитания верующих, другие планируют передать в храмы РПЦ.