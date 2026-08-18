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В Россию впервые за 8 лет привезли десницу святителя Спиридона Тримифунтского. Об этом сообщили на сайте Русской православной церкви, передает aif.ru.

Десница святителя Спиридона Тримифунтского доставлена с греческого острова Корфу для поклонения и духовной поддержки верующих. Ковчег со святыми мощами пробудет в России до 20 сентября. Поклониться святыне можно будет в 12 регионах.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявлял, что иконы "болеют" в искусственно созданной стерильной среде музеев, а в храме никогда не портятся. По его словам, на протяжении многих лет иконы "жили", несмотря на разные погодные условия.

Задачей РПЦ патриарх назвал возвращение икон в места, где "присущая им духовная энергия" может преображать людей.

