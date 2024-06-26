Патриарх Кирилл: иконы никогда не портятся в храмах, а в музеях "болеют"

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Иконы "болеют" в искусственно созданной стерильной среде музеев, а в храме никогда не портятся. Такое заявление сделал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Иконы, и вообще все, что написал Андрей Рублев, находятся в абсолютно нестерильной атмосфере. Люди простые, а на протяжении этих сотен лет чего только не было: и двери открывались, и ветры, и мороз, и холод, люди кашляли, чихали – и иконы жили", – приводит слова патриарха Life.ru.

При этом задачей Русской православной церкви патриарх назвал возвращение икон в места, где "присущая им духовная энергия" может преображать людей.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин посетил Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде и приложился к иконе "Святая Троица" Андрея Рублева. Ее доставили в лавру из храма Христа Спасителя накануне Дня Святой Троицы, 23 июня.

Рублев написал "Троицу" в первой половине XV века для иконостаса Троицкого храма, но в 1929 году ее передали Третьяковской галерее. При этом на иконостасе было решено поместить ее список (копию). Однако 17 и 18 июля 2022 года подлинник был перенесен в Троицкий собор, где оставался для временного поклонения.

В мае 2023 года президент принял решение о возвращении иконы на ее историческое место. С 5 января 2024 года она временно находилась в храме Христа Спасителя в Москве. Там "Троица" была доступна для общенародного поклонения.

