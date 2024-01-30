В Центре Грабаря заявили о подготовке всех условий для хранения "Троицы" в лавре

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Специалисты создают все технические и инженерные условия в Троице-Сергиевой лавре для хранения иконы "Троица". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора Центра Грабаря Дмитрия Сергеева.

Икону доставили в храм Христа Спасителя по обращению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 5 января. Ее увезут в Троице-Сергиеву лавру 23 июня. По словам Сергеева, сотрудники центра продолжат наблюдать за иконой после ее перевозки.

"У нас есть очень хороший опыт (сохранения культурных ценностей России. – Прим. ред.). Располагая таким опытом, я думаю, нам будет нетрудно реализовать его и в отношении этого великолепного произведения Андрея Рублева, нашей духовной святыни "Святая Троица", – сказал он.

Вместе с тем Сергеев добавил, что все условия хранения иконы соответствуют требуемым нормам. Он заявил об уверенности в том, что состояние "Троицы" будет таким же стабильным, как и во время нахождения в Центре Грабаря. Сергеев напомнил, что в учреждении икона находилась почти полгода. Специалисты центра каждый день следили за ее сохранностью, указал он. Никаких травматических изменений, которые потребовали бы вмешательств, не было зафиксировано, заключил эксперт.

Икону доставили в столичный храм Христа Спасителя из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря 5 января к празднику Рождества Христова.

Позже руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) уточнила, что "Троица" находится в храме по договору, подписанному в декабре 2023 года между лаврой и подворьем храма Христа Спасителя, на временном хранении до праздника Святой Троицы, который в этом году отмечается 23 июня.

Икона была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. В 1929-м ее перевезли в Третьяковскую галерею, где она находилась до недавнего времени. В мае Владимир Путин поручил вернуть "Троицу" церкви, а уже в начале июня 2023 года патриарх Кирилл заявил, что икона будет выставлена в храме Христа Спасителя, после чего вернется в Троице-Сергиеву лавру.

Летом прошлого года шедевр иконописи для реставрационных работ находился в Центре Грабаря в специальном помещении с климат-контролем и системами кондиционирования для ее хранения.

Икона "Троица" Рублева пробудет в храме Христа Спасителя полгода