Российская кинонеделя впервые пройдет в КНДР

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Первая Российская кинонеделя состоится в Пхеньяне с 24 по 28 октября и будет приурочена к 78-й годовщине установления дипломатических отношений между КНДР и Россией. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскино".

Зрителям покажут шесть современных картин российского производства разных жанров – от военно-исторических драм до приключенческого кино.

Показы, как рассчитывают организаторы, познакомят корейскую аудиторию с достижениями отечественной киноиндустрии.

"Уверена, что представленные фильмы, отражающие важные для нас ценности – любовь к Родине, героизм и силу духа, найдут теплый отклик в сердцах зрителей", – заявила министр культуры России Ольга Любимова.

Возглавит российскую делегацию в КНДР генеральный директор "Роскино" Эльза Антонова. По ее словам, Корейская кинонеделя в Москве показала большой интерес зрителей к национальному кинематографу республики, и ответная инициатива в Пхеньяне продолжит это начинание.

Ранее в Москве впервые прошла корейская кинонеделя. Показы состоялись в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" на Новом Арбате. В программу вошли семь картин разных жанров. В частности, фильмом открытия стала картина "72 часа" режиссера Ли Юн Хо.