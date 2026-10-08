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Шесть российских мультфильмов могут получить награды Universal Kids Film Festival. Об этом сообщила пресс-служба "Роскино".

В конкурсную программу вошли картины "Ночь медведя", "Когда мы были травой", "Три кота. Путешествие во времени", "Радужные перья", "Как жираф и енот луну спасали" и "Доктор Динозавров".

Последний проект на фестивале будут представлять режиссер и сценарист Максим Волков, а также продюсеры Дмитрий Аверкиев и Альбина Мухаметзянова. Картину "Как жираф и енот луну спасали" представит продюсер Матвей Крейнин.

В мероприятии будет участвовать и российская делегация кинематографистов. Участие российских анимационных фильмов в Universal Kids Film Festival является частью работы "Роскино" по продвижению отечественного аудиовизуального контента на международной арене и знакомству зарубежной детской и молодежной аудитории с современной российской мультипликацией.

Ранее в Москве впервые прошла корейская кинонеделя, приуроченная к 78-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и КНДР. В программу вошли семь картин разных жанров.

Показы состоялись в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" на Новом Арбате. Фильмом открытия стала картина "72 часа" режиссера Ли Юн Хо, вышедшая в 2023 году. Лента, состоящая из двух частей, посвящена событиям Корейской войны и взятию Сеула Корейской народной армией.