Лантратова заявила о выполнении обязательств по гуманитарной миссии в Алешках

Фото: MAX/"Яна Лантратова"

Россия и Украина выполняют договоренности по гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова по итогам онлайн-встречи с украинским омбудсменом, руководителем переговорной группы с украинской стороны Дмитрием Лубинцом.

По словам Лантратовой, на переговорах обсуждались ранее согласованные детали миссии. Российский омбудсмен отметила, что процесс идет в соответствии с проработанными договоренностями.

"Взятые на себя обязательства выполняют обе стороны", – написала Лантратова в MAX.

Она также сообщила, что Лубинец заявил о том, что режим тишины со стороны Киева будет установлен в одно время с российским.

Ранее Белый дом заявил, что США добились договоренности о локальном прекращении огня в Алешках. Об этом смогла договориться первая леди Меланья Трамп.

Российские войска введут режим прекращения огня на херсонском направлении для проведения гуманитарной операции. Режим тишины будет действовать с 04:00 по московскому времени 27 октября. Лантратова отметила, что людям, которые захотят покинуть зону боевых действий, обеспечат безопасный выезд.

В свою очередь, Генштаб ВСУ подтвердил, что украинская сторона будет соблюдать режим прекращения огня.