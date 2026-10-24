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24 октября, 22:18

Политика

Маск заявил, что ВСУ нарушили условия использования Starlink

Фото: ТАСС/АР/Allison Robbert

Украинские военные применяли гражданский сервис Starlink для наступательных ударов беспилотниками, нарушив тем самым условия предоставления услуг. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X.

"Эта лазейка была закрыта на прошлой неделе", – отметил бизнесмен.

По его словам, использовать систему для нанесения ударов дронами с целью убийства людей никогда не разрешалось и не должно разрешаться впредь. Маск также уточнил, что Starshield – это другая система, и распоряжается ею правительство США.

Отдельно предприниматель выступил против тех, кто, по его мнению, ратует за бесконечное продолжение конфликта на Украине, но не предлагает реальных путей его завершения.

"Я испытываю лишь полнейшее презрение к лицемерным, злонамеренным поджигателям войны", – заключил он.

Ранее сообщалось, что Маск лично распорядился замедлить доступ Украины к Starshield – военной версии спутниковой системы Starlink. В итоге ряд украинских ударных дронов и дронов-перехватчиков стал фактически бесполезным.

По данным СМИ, предприниматель сделал это для того, чтобы наказать Киев за атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам.

После этого появилась информация, что Трамп попросил миллиардера снять ограничения на использование Starshield на Украине. Вслед за этим президент США указывал, что доступ Киева к Starshield восстановлен.

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