Трамп заявил о восстановлении доступа Украины к системе Starshield

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Доступ Украины к спутниковой связи военного назначения Starshield восстановлен, сообщил президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

Незадолго до этого в СМИ появились сообщения о том, что Трамп обратился к основателю компании SpaceX Илону Маску с просьбой снять ограничения на использование Starshield на Украине.

"Думаю, итог такой, что он (Маск. – Прим. ред.) вернул это", – сообщил журналистам Трамп.

При этом американский лидер не стал подтверждать детали разговора с предпринимателем. Трамп отметил, что ситуация была "очень интересной", и подчеркнул, что у него сохраняются хорошие отношения с Маском.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что Маск распорядился снизить скорость работы военной версии спутниковой системы Starlink, которую используют на Украине. При этом неизвестно, был ли он инициатором этого решения.

Позже бизнесмен ответил американским сенаторам, которые призвали Пентагон провести расследование ограничений работы Starlink на Украине. Маск пообещал "прийти за каждым", кто будет ему препятствовать.