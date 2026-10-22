Трамп отверг свою причастность к ограничению доступа Украины к Starshield

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет отношения к ограничению доступа Украины к Starshield – военной версии спутниковой системы Starlink. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

"Я не знаю, кто это сделал, но я к этому не причастен", – ответил Трамп на вопросы прессы.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина в настоящее время не имеет доступа к системе спутниковой связи Starshield. По его словам, вопрос о предоставлении доступа остается предметом обсуждения. При этом он подчеркнул, что Белый дом не распоряжался ограничивать работу коммерческой спутниковой сети Starlink.

По информации СМИ, основатель компании SpaceX Илон Маск самостоятельно распорядился замедлить Украине доступ к системе Starshield. Бизнесмен принял это решение в одностороннем порядке, и Трамп не отдавал каких-либо распоряжений.