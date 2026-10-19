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19 октября, 08:10

Политика

США пригрозили Европе ответом на возможные ограничения работы Starlink

Фото: 123RF.com/fellowneko

Евросоюз получит "разрушительный ответ" от США, если введет протекционистские меры против американских технологических компаний, таких как Starlink. Об этом Financial Times заявил американский постпред при ЕС Эндрю Паздер, передает телеканал "360".

Дипломат считает, что Брюсселю "следует проявлять осторожность" и учитывать возможную жесткую реакцию со стороны Вашингтона. По его мнению, европейцам нужно подумать о размерах американского рынка и его важности для Европы.

Паздер также назвал нелегитимными попытки повысить конкурентоспособность европейского бизнеса за счет притеснения компаний из Соединенных Штатов.

В настоящее время Евросоюз намерен закрепить за исключительно европейскими компаниями частотный спектр, необходимый для прямой связи мобильных устройств со спутниками. Подобный шаг лишит доступа к указанным диапазонам представителей из США и Китая, в частности корпорацию SpaceX Илона Маска, управляющую сетью Starlink.

Обычные сотовые телефоны смогут соединяться со спутниками напрямую, без использования наземной инфраструктуры и специального оборудования, благодаря технологии Direct-to-Cell. Утверждается, что ЕС планирует сформировать собственное объединение таких провайдеров, чтобы устранить зависимость от американских компаний.

Раньше представитель Еврокомиссии Тома Ренье отметил, что Евросоюз может дать Украине часть спутниковых услуг, которые сейчас обеспечивают Starlink и Starshield, за счет европейских мощностей и коммерческих операторов. В частности, рассматривается возможность к началу следующего года включить коммерческие услуги в GovSatCom, которая объединяет спутниковые ресурсы европейских государств и начала работу в январе 2026 года.

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