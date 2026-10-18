В Литве предотвратили поджог предприятия, где хранилось оборудование для Starlink

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В Литве неизвестные пытались поджечь предприятие, на территории которого находилось оборудование системы спутниковой связи Starlink. Об этом журналистам сообщил министр обороны Робертас Каунас.

По словам министра, попытка поджога была ночью. Инцидент удалось пресечь, хотя уже начинался пожар. По факту случившегося ведется расследование.

В связи с инцидентом премьер-министр Миндаугас Синкявичюс 19 октября созывает заседание правительственной комиссии по национальной безопасности.

Ранее крупное возгорание произошло на военной базе Уэйнрайт в канадской провинции Альберта. Премьер провинции Даниэль Смит назвала случившееся трагическим происшествием и сообщила, что пожар затронул многих военнослужащих.