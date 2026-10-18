Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября, 14:13

Происшествия

В Литве предотвратили поджог предприятия, где хранилось оборудование для Starlink

Фото: 123RF.com/bialasiewicz

В Литве неизвестные пытались поджечь предприятие, на территории которого находилось оборудование системы спутниковой связи Starlink. Об этом журналистам сообщил министр обороны Робертас Каунас.

По словам министра, попытка поджога была ночью. Инцидент удалось пресечь, хотя уже начинался пожар. По факту случившегося ведется расследование.

В связи с инцидентом премьер-министр Миндаугас Синкявичюс 19 октября созывает заседание правительственной комиссии по национальной безопасности.

Ранее крупное возгорание произошло на военной базе Уэйнрайт в канадской провинции Альберта. Премьер провинции Даниэль Смит назвала случившееся трагическим происшествием и сообщила, что пожар затронул многих военнослужащих.

Читайте также


происшествияза рубежом

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика