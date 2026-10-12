В Париже сгорел старейший рынок Анфан-Руж

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Крытый рынок Анфан-Руж, расположенный в центральной части французского Парижа, полностью сгорел во время сильного ночного пожара. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на телеканал BFMTV, ссылающийся на городские спасательные службы.

По его данным, огонь полностью охватил торговые ряды одной из самых старых торговых площадок Парижа в ночь на понедельник, 12 октября.

Пламя удалось локализовать силами экстренных ведомств, однако внутренние помещения и конструкции рынка разрушены целиком. Спасатели подтвердили, что популярный объект городской инфраструктуры утрачен безвозвратно.

Ранее 22 человека погибли во время пожара в зале торжеств на свадьбе в столице Демократической Республики Конго Киншасе. Большое число жертв объясняется тем, что эвакуация была затруднена: в зале имелся только один выход, который оказался достаточно узким.