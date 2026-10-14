Песков заявил, что технологии вроде Starlink лучше не использовать в военных целях

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Технологии вроде Starlink лучше не использовать в военных целях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию об ограничениях в работе терминалов спутниковой связи на Украине.

"Конечно же, было бы лучше, если бы такие блестящие технологии, как Starlink, вообще не использовались в военных целях", – сказал представитель Кремля.

Компания SpaceX ранее ввела ограничения на скорость работы терминалов Starlink, используемых ВСУ. О введенных лимитах в 60–70 километров в час стало известно от самих военнослужащих.

На Украине ограничения связали с "текущей политической ситуацией". Утверждается, что из-за этого сорвался ряд операций.