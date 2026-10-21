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WSJ: Маск лично распорядился ограничить Украине доступ к системе Starshield

Маск лично ограничил Украине доступ к системе Starshield

Фото: AP Photo/Pool AFP/Allison Robbert

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск лично распорядился замедлить Украине доступ к спутниковой системе связи военного назначения Starshield. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, на прошлой неделе Маск ограничил скорость передачи данных для Украины, в результате чего ряд украинских ударных дронов и дронов-перехватчиков оказались фактически бесполезными. Утверждается, что предприниматель принял это решение в одностороннем порядке, и президент США Дональд Трамп не отдавал каких-либо распоряжений.

Журналисты отмечают, что Маск и Трамп в последние недели выражали недовольство в связи с ударами Киева по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Ранее СМИ уже сообщали, что Маск убедил Трампа ограничить скорость спутниковой связи на Украине, чтобы затруднить ее использование украинскими военными. Согласие Трампа открыло Пентагону возможность замедлить работу военной системы спутниковой связи Starshield, которая используется для обеспечения защищенной связи, в том числе в военных целях.

Госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что Украина в настоящее время не имеет доступа к системе спутниковой связи Starshield. По его словам, вопрос о предоставлении доступа остается предметом обсуждения. При этом он подчеркнул, что Белый дом не распоряжался ограничивать работу коммерческой спутниковой сети Starlink.

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