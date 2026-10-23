The Economist: Маск ограничил работу Starshield на Украине в наказание за атаку на НПЗ

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Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск ограничил работу спутниковой системы связи Starshield на Украине, чтобы наказать Киев за атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), передает News.ru со ссылкой на The Economist.

По сведениям издания, о введенных ограничениях предприниматель уведомил Белый дом уже после того, как их ввел.

Схожее решение предлагали и в близком окружении президента США Дональда Трампа. Подобные идеи, по информации журналистов, высказывал не только Маск, но и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф.

Ранее сообщалось, что Маск лично распорядился замедлить доступ Киева к Starshield – военной версии спутниковой системы Starlink. В итоге ряд украинских ударных дронов и дронов-перехватчиков стал фактически бесполезным.

После этого появилась информация, что Трамп попросил миллиардера снять ограничения на использование Starshield на Украине. Вслед за этим президент США указывал, что доступ Киева к спутниковой связи Starshield уже восстановлен. Однако советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что ничего не изменилось.

