В Киеве пожаловались на продолжающиеся ограничения в работе Starlink на Украине

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Спутниковая сеть Starlink на Украине по-прежнему работает с ограничениями. Об этом в соцсети X написал советник украинского лидера Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин.

"Пока ничего не изменилось", – заявил он.

Ранее СМИ писали, что американский предприниматель Илон Маск лично распорядился замедлить Киеву доступ к военной версии спутниковой системы Starlink – Starshield. В результате чего ряд украинских ударных дронов и дронов-перехватчиков оказались фактически бесполезными.

Затем журналисты писали, что американский президент Дональд Трамп обратился к Маску с просьбой снять ограничения на использование Starshield на Украине. После этого президент США указывал, что доступ Киева к спутниковой связи Starshield уже восстановлен.

