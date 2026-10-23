Трамп пообещал разобраться с ограничениями Starlink на Украине

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Президент США Дональд Трамп заявил, что разберется с возможными ограничениями в работе спутниковой системы связи Starlink на Украине. Об этом он сообщил журналистам, отвечая на вопрос о доступе к системе.

"Если есть проблема, я ее решу", – сказал Трамп.

Он отметил, что не знает, кто распорядился ограничить доступ, но подчеркнул: раскрывать такую информацию он не стал бы, даже если бы она у него была.

По его словам, тему он с предпринимателем Илоном Маском пока не обсуждал.

"Мне сказали, что проблему уже устранили, но если это не так, я поговорю с ним", – добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что Маск лично распорядился замедлить доступ Киева к Starshield – военной версии спутниковой системы Starlink. В итоге ряд украинских ударных дронов и дронов-перехватчиков стал фактически бесполезным.

По данным СМИ, предприниматель сделал это для того, чтобы наказать Киев за атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам. Отмечалось, что об ограничениях Маск уведомил Белый дом уже после того, как их ввел.

После этого появилась информация, что Трамп попросил миллиардера снять ограничения на использование Starshield на Украине. Вслед за этим президент США указывал, что доступ Киева к спутниковой связи Starshield уже восстановлен. Однако советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что ничего не изменилось.