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24 октября, 03:41

Технологии

Обновленный перечень российского ПО начнет действовать с 2027 года

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Новый реестр российского программного обеспечения (ПО), обязательного для предустановки на электронные устройства, вступит в силу с 1 января 2027 года. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Антон Немкин.

"Это не просто очередное изменение регулирования, а четкий сигнал рынку: требования к присутствию отечественного ПО являются частью обязательных условий работы в России", – цитирует парламентария РИА Новости.

По его словам, производителям устройств и участникам рынка необходимо заранее учитывать новые правила. Особое внимание на обновление перечня депутат посоветовал обратить иностранным компаниям, поставляющим электронику в Россию. Если они намерены продолжать работу на российском рынке, придется адаптировать программную конфигурацию устройств и внутренние процессы под действующее законодательство.

Немкин отметил, что для российских разработчиков новые правила создают дополнительные возможности для расширения присутствия на рынке. Обязательная предустановка позволяет отечественным продуктам получить более широкий доступ к аудитории и снижает зависимость от того, насколько активно пользователи самостоятельно ищут и устанавливают приложения.

При этом регуляторная поддержка не должна становиться заменой конкуренции: чтобы удержать аудиторию, разработчикам необходимо предлагать качественные, функциональные и безопасные решения, способные отвечать реальным потребностям пользователей.

Как рассказал депутат, для производителей и импортеров электроники вопрос уже не ограничивается технической настройкой устройств. Речь идет о своевременной подготовке цепочек поставок, согласовании программных конфигураций и проверке соответствия продукции новым требованиям.

"Чем позже компании начнут адаптацию, тем выше вероятность дополнительных расходов, задержек и организационных проблем. Поэтому бизнесу стоит рассматривать вступление новых правил в силу как конкретный срок, к которому необходимо подготовиться, а не как повод отложить решение до последнего момента", – добавил он.

Ранее сообщалось, что в России разрабатываются меры поддержки создателей национальных и суверенных больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта.

В числе инициатив – ежегодный региональный инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль в размере расходов на создание ИИ-модели. Льготу предлагается ограничить суммой до 20 млрд рублей на одну организацию до 2030 года при условии, что объем инвестиций компании будет в пять раз превышать размер вычета.

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