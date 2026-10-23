Ограничения на полеты вновь введены в аэропортах Внуково и Домодедово

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Временные ограничения на полеты вновь объявлены в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Обе авиагавани принимают и отправляют рейсы лишь по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Ранее аналогичные меры безопасности уже вводились во Внуково, Домодедово, а также в Жуковском. Они были объявлены на фоне отражения воздушной атаки БПЛА.

Так, в ночь на 23 октября средства ПВО уничтожили 155 украинских беспилотников, летевших на столицу. Позднее Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще 26 БПЛА на подлете к городу.