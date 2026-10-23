23 октября, 23:08Транспорт
Ограничения на полеты вновь введены в аэропортах Внуково и Домодедово
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Временные ограничения на полеты вновь объявлены в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Обе авиагавани принимают и отправляют рейсы лишь по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.
Ранее аналогичные меры безопасности уже вводились во Внуково, Домодедово, а также в Жуковском. Они были объявлены на фоне отражения воздушной атаки БПЛА.
Так, в ночь на 23 октября средства ПВО уничтожили 155 украинских беспилотников, летевших на столицу. Позднее Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще 26 БПЛА на подлете к городу.
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