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01:54

Политика

Макрон назвал теракт в пригороде Парижа переломным моментом для Франции

Фото: AP Photo/Pool/Teresa Suarez

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на людей в пригороде Парижа террористическим актом на почве расизма и переломным моментом в истории республики. Его слова приводит издание Le Parisien.

Утром 23 октября неизвестный открыл огонь по прохожим из автомобиля в коммунах Трапп и Ла-Верьер. В результате стрельбы погиб 26-летний мужчина, еще четыре человека, в том числе ребенок, получили ранения.

По данным Radio France, подозреваемого – 39-летнего мужчину – задержали в коммуне Куаньер. При нем обнаружили пистолет-пулемет.

Расследование взяла в производство Национальная антитеррористическая прокуратура Франции. Дело ведется по статьям об убийстве и о покушении на убийство в связи с террористической деятельностью. В качестве отягчающего обстоятельства указан предполагаемый расовый мотив.

"Это переломный момент, поскольку впервые совершен террористический акт, спланированный с целью убийства наших соотечественников, наших детей из-за цвета их кожи или приписываемой им религии", – заявил Макрон во время визита в Трапп.

Президент призвал французов к единству и предостерег от распространения идей, способных оправдать подобные преступления. Макрон также объяснил, почему считает произошедшее терактом. По его словам, на это указывают предварительный умысел подозреваемого и его высказывания, которые были зафиксированы ранее.

До этого в Великобритании задержали пятерых мужчин в окрестностях авиабазы Фэрфорд в графстве Глостершир. Их подозревают в подготовке теракта, расследование ведется совместно с контртеррористическим подразделением.

Задержания произошли после сообщения о трех подозрительных автомобилях, направлявшихся к базе. Из-за инцидента эвакуировали жителей 85 домов в деревне Уэлфорд, а вокруг машин устанавливали оцепление для проверки специалистами. По данным газеты The Times, следствие изучает возможную связь задержанных с Ираном.

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