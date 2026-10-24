Москва и Нью-Дели готовят визит премьера Индии Моди в Россию

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Москва и Нью-Дели готовят визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, сейчас стороны определяют даты поездки. Об этом сообщил посол Индии в РФ Винай Кумар.

"Предыдущий саммит состоялся в начале декабря прошлого года. Тогда президент (Владимир. – Прим. ред.) Путин пригласил премьер-министра Моди приехать в Россию в 2026 году. Мы работаем над определением дат, и, как только будет достигнута предварительная договоренность, мы, разумеется, объявим об этом", – приводит ТАСС слова дипломата.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал возможность визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. По словам представителя Кремля, сроки предполагаемого визита пока еще не определены.

Вместе с тем в Кремле допускают возможность проведения трехсторонней встречи Путина, Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, однако конкретных договоренностей о ней пока нет.