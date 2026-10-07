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07 октября, 14:30

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Hindustan Times: Индия предложила трехпунктовый план перемирия на Украине

Индия предложила свой трехпунктовый план перемирия на Украине

Фото: 123RF.com/virenders

Индия предложила собственный вариант перемирия на Украине, состоящий из трех пунктов, сообщает News.ru со ссылкой на Hindustan Times.

Согласно плану Нью-Дели, атаки на энергетические объекты должны прекратиться, поставки зерна и энергоносителей через порты Черного моря должны быть бесперебойными, а удары по коммерческим судам – прекращены.

Во время визита в Киев министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар озвучил это предложение украинским властям. Журналисты отмечают, что индийский вариант отличается от ранее озвученных идей в Египте, Турции и США.

По данным СМИ, интерес Нью-Дели к прекращению конфликта связан с желанием обеспечить бесперебойные поставки энергоносителей из России.

Глава украинского МИД Андрей Сибига ранее сообщил, что Киев получил от Нью-Дели, Анкары, Каира и Вашингтона четыре варианта перемирия с Москвой. Он отметил, что "наиболее широким" является вариант Индии, но конкретных деталей проекта не привел.

По словам Сибиги, Киев, ориентируясь на предложения третьих стран, готов обсуждать энергетическое и черноморское перемирие, однако только в этом сочетании.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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