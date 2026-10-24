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Bloomberg: Британия призывает Трампа не выступать против Зеленского

Власти Британии пытаются убедить Трампа не выступать против Зеленского – СМИ

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Эндрю Бернэм провели телефонные переговоры, в ходе которых британская сторона попыталась убедить Вашингтон не выступать против президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Данный звонок стал первым известным случаем общения двух лидеров после того, как Трамп объявил о сделке с Владимиром Путиным по поставкам российского дизельного топлива на мировой рынок.

Как рассказал сам Трамп, в ходе разговора с Бернэмом обсуждалось возобновление разработки газового месторождения в Северном море. Некоторые зарубежные конфликты, как уточнил американский лидер, стороны затронули "очень поверхностно".

Глава Белого дома ранее признал военные успехи на Украине, сравнив Россию с движущейся вперед машиной. Он указал, что контролируемая Россией территория постоянно растет неделя за неделей. В целом под контроль РФ перешел "очень большой кусок земли".

Он также обвинил Зеленского в том, что тот не содействует завершению украинского конфликта. По словам Трампа, Украине следует выставить на мирные переговоры кого-то другого.

Трамп заявил, что Украине нужен новый президент

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