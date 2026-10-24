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Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Кемеровской области

Фото: depositphotos/vchalup2

Землетрясение магнитудой 4,8 было зафиксировано в Кемеровской области. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

По данным ученых, подземные толчки были зарегистрированы в 05:24 по местному времени (01:24 по Москве). Эпицентр находился в 39 километрах от Киселевска, очаг залегал на глубине 10 километров.

Информации о каких-либо последствиях землетрясения пока не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировали у побережья южных Курил. Эпицентр находился в Тихом океане в 34 километрах северо-западнее села Малокурильское на Шикотане. Жители острова ощутили толчки силой до 4 баллов.

Еще один подземный толчок магнитудой 3,2 зарегистрировали в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Сейсмическое событие произошло в 17 километрах северо-восточнее населенного пункта Курай. В зону, радиус которой составляет 50 километров, попали 11 населенных пунктов Кош-Агачского и Улаганского районов.

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