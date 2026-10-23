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23 октября, 08:06

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CCTV: более 60 человек пострадали в результате землетрясения в Тибете

Более 60 человек пострадали в результате землетрясения в Тибете

Фото: depositphotos/vchalup2​

Число пострадавших при землетрясении в уезде Бацин Тибетского автономного района Китая достигло 65 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

По данным телеканала, сведения приводятся по состоянию на 10:00 по местному времени (05:00 по московскому времени). Из общего числа пострадавших 11 человек получили тяжелые травмы, еще 54 – легкие.

Местные власти эвакуировали в безопасные места около 12,5 тысячи человек.

По информации Канцелярии иностранных дел Тибетского автономного района, пострадавших среди иностранных граждан нет. В частности, как сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Китае, россиян среди пострадавших также не выявлено. Дипломаты продолжают следить за ситуацией.

Землетрясение магнитудой 7,1 было зафиксировано в Тибетском автономном районе Китая вечером 22 октября. Данные предоставил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). На тот момент сообщалось, что в результате землетрясения погибли не менее 16 человек.

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