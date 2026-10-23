Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали у побережья Курил

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Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировали у побережья южных Курил. Об этом сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

Эпицентр находился в Тихом океане в 34 километрах северо-западнее села Малокурильское на Шикотане. Очаг залегал на глубине 63 километров под морским дном.

Жители Шикотана ощутили толчки силой до 4 баллов. Тревога цунами в регионе не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибетском автономном районе Китая. В результате сейсмособытия не менее 16 человек погибли, еще 32 получили различные травмы. Информация о возможных разрушениях пока не приводилась.