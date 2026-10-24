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Общество

Минобрнауки установит минимальные баллы ЕГЭ-2027 для поступления в вузы

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Министерство науки и высшего образования РФ подготовило проект приказа, устанавливающий минимальные баллы ЕГЭ для поступающих в подведомственные вузы в 2027/28 учебном году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Согласно проекту, для большинства предметов минимальный порог составит 40 баллов. Это касается русского языка, профильной математики, истории, иностранного языка, литературы, биологии, географии и химии.

Самые высокие требования предъявляются к абитуриентам, сдающим информатику, – им необходимо набрать не менее 46 баллов. Для поступающих по обществознанию порог установлен на уровне 45 баллов, по физике – 41 балл.

В документе отмечается, что требования распространяются на прием на обучение, в том числе по целевым договорам, во все образовательные организации, находящиеся в ведении министерства.

Минобрнауки также предложило усовершенствовать прием на платные места в вузы. Они будут устанавливаться в первую очередь профильным университетам, имеющим свою научную школу, лабораторную базу и партнеров-работодателей, выпускники которых успешно трудоустраиваются.

При расчете лимита будет учитываться доля вуза в общем приеме студентов в регионе. В министерстве пояснили, что так оценивается не только эффективность самого университета, но и то, насколько сбалансированно развивается высшее образование в субъекте в целом.

Абитуриентам в РФ предложили начислять дополнительные баллы за высокие результаты ЕГЭ

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