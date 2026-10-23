Перечень вузовских олимпиад в России сократили с 83 до 60

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Список школьных олимпиад, результаты которых учитываются при поступлении в российские университеты, уменьшился с 83 до 60. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на расширенном заседании Совета Российского союза ректоров в Москве.

Сокращение стало итогом экспертизы, которую провел Российский совет олимпиад школьников.

Кроме того, Минобрнауки предложило ввести единый стандарт для вузовских олимпиад и Всероссийской олимпиады школьников.

"Предлагаем <...> наконец ввести единый стандарт для вузовских олимпиад и всероссийской олимпиады школьников", – заявил министр на том же заседании.

При этом Фальков обратил внимание: в 2027 году для ведущих российских вузов планируют увеличить число бюджетных мест по специальностям, востребованным у олимпиадников. Также он отметил, что по итогам основной части приемной кампании 2026 года российские университеты приняли более 1,3 миллиона человек, а бюджетные места в вузах заполнены почти на 100%.

