Новак: первые 3 танкера с дизтопливом из РФ уже в пути к восточному побережью Атлантики

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Первые три танкера с российским дизтопливом уже находятся в пути в сторону восточного побережья Атлантического океана. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он напомнил, что в соответствии с ранее озвученными договоренностями по насыщению мирового топливного рынка Россия обеспечит дополнительные поставки дизельного топлива на мировые рынки и в США.

"Основные объемы могут быть поставлены из ресурсов компании "Роснефть", – отметил он.

Кроме того, Новак подчеркнул, что запрет на экспорт дизеля ослаблен. В октябре российские компании могут отправить за рубеж 500 тысяч тонн дизтоплива. Объем рассчитан исходя из полного обеспечения внутреннего рынка дизельным топливом.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что договоренность с Россией о поставках дизельного топлива уже повлияла на мировой рынок и привела к снижению цен. Позднее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Владимиру Путину благодарность американского лидера за решение об отмене ограничений на экспорт российского дизельного топлива.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, сделка РФ и США по поставкам российского дизельного топлива начала исполняться 23 октября. При этом российское дизельное топливо может поступить на американский рынок до промежуточных выборов в конгресс США, которые назначены на 3 ноября, сообщали зарубежные СМИ.