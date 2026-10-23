Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 23:00

Экономика
Главная / Новости /

Новак: первые 3 танкера с дизтопливом из РФ уже в пути к восточному побережью Атлантики

Первые 3 танкера с дизтопливом из РФ уже в пути к восточному побережью Атлантики – Новак

Фото: depositphotos/minervastock

Первые три танкера с российским дизтопливом уже находятся в пути в сторону восточного побережья Атлантического океана. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он напомнил, что в соответствии с ранее озвученными договоренностями по насыщению мирового топливного рынка Россия обеспечит дополнительные поставки дизельного топлива на мировые рынки и в США.

"Основные объемы могут быть поставлены из ресурсов компании "Роснефть", – отметил он.

Кроме того, Новак подчеркнул, что запрет на экспорт дизеля ослаблен. В октябре российские компании могут отправить за рубеж 500 тысяч тонн дизтоплива. Объем рассчитан исходя из полного обеспечения внутреннего рынка дизельным топливом.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что договоренность с Россией о поставках дизельного топлива уже повлияла на мировой рынок и привела к снижению цен. Позднее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Владимиру Путину благодарность американского лидера за решение об отмене ограничений на экспорт российского дизельного топлива.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, сделка РФ и США по поставкам российского дизельного топлива начала исполняться 23 октября. При этом российское дизельное топливо может поступить на американский рынок до промежуточных выборов в конгресс США, которые назначены на 3 ноября, сообщали зарубежные СМИ.

Читайте также


экономика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика