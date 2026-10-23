Набиуллина заявила, что сделка по дизелю с США не повлияет на топливный рынок РФ

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Договоренности по дизельному топливу с США не окажут значимого влияния на топливный рынок и инфляцию в России. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Объемы выпуска дизельного топлива достаточны как для покрытия потребностей внутреннего рынка, так и для возобновления экспорта", – отметила она.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что договоренность с Россией о поставках дизельного топлива уже повлияла на мировой рынок и привела к снижению цен. Позднее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Владимиру Путину благодарность американского лидера за решение об отмене ограничений на экспорт российского дизельного топлива.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, сделка РФ и США по поставкам российского дизельного топлива начала исполняться 23 октября. При этом российское дизельное топливо может поступить на американский рынок до промежуточных выборов в конгресс США, которые назначены на 3 ноября, сообщали зарубежные СМИ.

