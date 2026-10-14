Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 16:27

Экономика

Дмитриев анонсировал первые контракты по поставкам дизеля в США

Фото: ТАСС/POOL/MAXIM SHEMETOV

Первые контракты по поставкам дизеля из России в США будут подписаны уже в ближайшие дни, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя".

"Мы в очень активных, в ежечасовых коммуникациях с американской стороной, и все идет очень быстро", – цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что "энергетические мосты" между Москвой и Вашингтоном были сожжены, но сейчас идет их быстрое восстановление. Дмитриев указал, что решается очень много логистических вопросов о том, как быстро и эффективно реализовать поставки.

9 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что договорился с Владимиром Путиным о крупных поставках дизельного топлива из России в Соединенные Штаты и на мировой рынок. По словам Трампа, достигнутые договоренности приведут к быстрому снижению мировых цен на дизтопливо.

Позже американский лидер указал, что сама договоренность уже повлияла на мировой рынок и привела к снижению цен. По мнению вице-премьера России Александра Новака, внутренний рынок не пострадает от экспорта дизеля. При этом в Кремле назвали договоренности о поставках отвечающими интересам обеих стран и мировых энергетических рынков.

Новак заявил, что экспорт дизеля из РФ не повлияет на внутренний рынок

Читайте также


экономика

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика