Дмитриев анонсировал первые контракты по поставкам дизеля в США

Фото: ТАСС/POOL/MAXIM SHEMETOV

Первые контракты по поставкам дизеля из России в США будут подписаны уже в ближайшие дни, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя".

"Мы в очень активных, в ежечасовых коммуникациях с американской стороной, и все идет очень быстро", – цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что "энергетические мосты" между Москвой и Вашингтоном были сожжены, но сейчас идет их быстрое восстановление. Дмитриев указал, что решается очень много логистических вопросов о том, как быстро и эффективно реализовать поставки.

9 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что договорился с Владимиром Путиным о крупных поставках дизельного топлива из России в Соединенные Штаты и на мировой рынок. По словам Трампа, достигнутые договоренности приведут к быстрому снижению мировых цен на дизтопливо.

Позже американский лидер указал, что сама договоренность уже повлияла на мировой рынок и привела к снижению цен. По мнению вице-премьера России Александра Новака, внутренний рынок не пострадает от экспорта дизеля. При этом в Кремле назвали договоренности о поставках отвечающими интересам обеих стран и мировых энергетических рынков.

