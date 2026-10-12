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12 октября, 21:34

Экономика

Новак заявил, что внутренний рынок РФ не пострадает от экспорта дизеля

Фото: ТАСС/POOL/Дмитрий Астахов

Внутренний российский рынок не пострадает от экспорта дизеля, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Сегодня мы имеем возможность обеспечить дополнительные поставки на мировые рынки, на рынки Соединенных Штатов Америки", – сказал он в интервью ИС "Вести".

По его словам, топлива в РФ будет достаточно, в том числе для сельскохозяйственных работ. Новак добавил, что компании России и США уже ведут переговоры о сделках в рамках поставок дизеля в Штаты.

"Дополнительные поставки из России на мировые рынки – они позволят увеличить объемы, частично сбалансировать спрос и предложение. И мы это уже видим, в том числе на мировых рынках цен на дизельное топливо, которые скорректировались в сторону снижения примерно на 5–6%", – добавил Новак.

Он напомнил, что цены на нефть выросли уже почти в 2 раза. В частности, министры ОПЕК+ уверены, что из-за ситуации с Ормузским проливом на мировой рынок не поступает 6–7 миллионов баррелей в сутки. Новак добавил, что большую часть роста цены на нефть взяли на себя стоимость логистики и недостаток средств доставки.

При этом Россия в перспективе может поставлять на мировой рынок до 3,5 миллиона тонн дизеля в месяц, как это уже было ранее. Только за 9 месяцев текущего года РФ поставила Европе энергоресурсов на 21,3 миллиарда долларов. А с 2022 года в целом европейские страны получили от РФ энергоресурсов на 320,7 миллиарда долларов, резюмировал вице-премьер.

Ранее Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились о поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок. Вашингтон, в частности, вывел из-под санкций поставки дизеля из РФ на мировые рынки до 7 апреля 2027 года. Москва же начала снимать ограничения на экспорт дизельного топлива ранее запланированных сроков.

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