Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации в ходе пленарного заседания одобрил закон о федеральном бюджете на 2027 год, а также на плановый период 2028–2029 годов. Документ утверждает основные характеристики российского бюджета на ближайшую трехлетку.

В 2027 году расходы казны запланированы в объеме 48,7 триллиона рублей, доходы – 43,3 триллиона рублей, дефицит – 5,4 триллиона рублей.

На 2028 год доходы предусмотрены в размере 45,8 триллиона рублей, расходы – 50,9 триллиона рублей, дефицит – 5,1 триллиона рублей. В 2029 году поступления ожидаются на уровне 48,6 триллиона рублей, траты – 53,9 триллиона рублей, разрыв между ними – 5,3 триллиона рублей.

Нефтегазовые поступления в 2027 году запланированы на 7 триллионов рублей. В 2028-м они должны составить 7,633 триллиона рублей, в 2029-м – 7,726 триллиона рублей. При этом ненефтегазовые доходы в 2027 году прогнозируются в 36,293 триллиона рублей, в 2028 году – 38,201 триллиона рублей, в 2029 году – 40,894 триллиона рублей.

Ранее Московская городская дума приняла закон о бюджете столицы на 2027 год и на плановый период 2028–2029 годов. В частности, на 2027-й доходы запланированы в размере 5,938 триллиона рублей, а расходы – 6,589 триллиона. Дефицит составит 651 миллиард рублей, или 11% к доходам бюджета.

