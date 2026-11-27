Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России за прошедшую неделю освободили Барвиновку в Запорожской области и Сосновый Бор в Харьковской области, сообщили в министерстве обороны.

По информации ведомства, контроль над Сосновым Бором установили подразделения группировки войск "Север". Барвиновку освободила группировка "Восток", продолжавшая продвигаться в глубину обороны противника.

Также в Минобороны сообщили, что за неделю средства противовоздушной обороны сбили 17 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, три крылатые ракеты большой дальности "Нептун" и 5 422 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Ранее российские военные нанесли удары по объектам в Киевской и Одесской областях, которые использовались для хранения и распределения грузов в интересах Вооруженных сил Украины. Кроме того, ВС России нанесли удар по промышленному предприятию в городе Сновске Черниговской области, где выпускали комплектующие для беспилотников.

