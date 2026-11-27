Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/adventureworld_official

Специалисты японского зоопарка Adventure World впервые в мире вывели птенца северного хохлатого пингвина с помощью искусственного осеменения. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на материал Nikkei.

Птенец появился на свет 28 октября. Изначально сотрудники зоопарка не были уверены, что процедура прошла успешно, однако анализ ДНК подтвердил отцовство самца, у которого взяли биоматериал для оплодотворения.

Северные хохлатые пингвины находятся под угрозой исчезновения. По данным Международного союза охраны природы, их численность составляет около 400 тысяч взрослых особей. Одной из причин сокращения популяции стало изменение климата. Кроме того, разведение этих птиц в неволе затруднено из-за особенностей их репродуктивной системы.

Представители Adventure World пообещали показать птенца посетителям, когда он подрастет и сможет обходиться без помощи взрослых. Отличительной особенностью северных хохлатых пингвинов являются длинные желтые перья над глазами, напоминающие брови или рожки.

Ранее в подмосковном Долгопрудном ветеринары помогли вывести птенца редкого какаду-инка. Специалисты контролировали процесс инкубации от закладки яйца до появления на свет, соблюдая строгие температурные режимы и санитарные нормы.

Это второй успешный случай для местного заводчика. Рождение птицы официально подтвердили для легализации, так как вид занесен в Красную книгу.