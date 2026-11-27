Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина​

Въезд и выезд перестали перекрывать шлагбаумы на девяти перехватывающих парковках Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

Обновленный режим работы ввели на стоянках возле ряда станций метро, МЦК и МЦД. Сейчас эти объекты функционируют по принципу обычных уличных стоянок. В их числе:



метро "Проспект Вернадского";

метро "Рассказовка";

метро "Выхино";

метро "Говорово";

метро "Ясенево";

метро "Черкизовская";

метро "Измайловская";

МЦК Локомотив;

МЦД-4 Мещерская.

Перехватывающий тариф, дающий право оставить машину без оплаты, при смене формата сохранен. Для этого водителю необходимо с 05:30 до 02:00 следующих суток совершить минимум две поездки по карте "Тройка" на метро, МЦК или МЦД. Первая из них должна быть выполнена от станции, расположенной ближе всего к парковке.

Активировать тариф можно только через приложение "Парковки России", а подтвердить поездки – исключительно картой "Тройка". Если тариф запущен, но условия не выполнены, стоянку потребуется оплатить в течение пяти минут после ее завершения. Сведения о неоплаченной парковке отобразятся на экране приложения.

Отмечается, что демонтаж шлагбаумов ускорит движение на въезде и выезде и снизит нагрузку на прилегающие улицы.

Ранее стало известно, что динамический тариф на парковку введут еще на 236 участках улиц Москвы с 17 декабря. Стоимость будет составлять от 0 до 950 рублей в час в зависимости от прогнозируемой загрузки мест. Также на ряде участков парковка подешевеет, так как средняя загруженность мест там меньше 50%.

