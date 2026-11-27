27 ноября, 11:09Транспорт
На девяти перехватывающих парковках Москвы убрали шлагбаумы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Въезд и выезд перестали перекрывать шлагбаумы на девяти перехватывающих парковках Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.
Обновленный режим работы ввели на стоянках возле ряда станций метро, МЦК и МЦД. Сейчас эти объекты функционируют по принципу обычных уличных стоянок. В их числе:
- метро "Проспект Вернадского";
- метро "Рассказовка";
- метро "Выхино";
- метро "Говорово";
- метро "Ясенево";
- метро "Черкизовская";
- метро "Измайловская";
- МЦК Локомотив;
- МЦД-4 Мещерская.
Перехватывающий тариф, дающий право оставить машину без оплаты, при смене формата сохранен. Для этого водителю необходимо с 05:30 до 02:00 следующих суток совершить минимум две поездки по карте "Тройка" на метро, МЦК или МЦД. Первая из них должна быть выполнена от станции, расположенной ближе всего к парковке.
Активировать тариф можно только через приложение "Парковки России", а подтвердить поездки – исключительно картой "Тройка". Если тариф запущен, но условия не выполнены, стоянку потребуется оплатить в течение пяти минут после ее завершения. Сведения о неоплаченной парковке отобразятся на экране приложения.
Отмечается, что демонтаж шлагбаумов ускорит движение на въезде и выезде и снизит нагрузку на прилегающие улицы.
Ранее стало известно, что динамический тариф на парковку введут еще на 236 участках улиц Москвы с 17 декабря. Стоимость будет составлять от 0 до 950 рублей в час в зависимости от прогнозируемой загрузки мест. Также на ряде участков парковка подешевеет, так как средняя загруженность мест там меньше 50%.
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