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В Донецкой Народной Республике (ДНР) пресекли подготовку теракта против высокопоставленного российского военнослужащего. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

По данным ведомства, нападение готовила россиянка 1997 года рождения, которая проживала в Волновахе. В Донецк она переехала по указанию украинских кураторов, с которыми общалась в иностранном мессенджере. Она следила за военнослужащим и передавала противнику информацию о его передвижениях и транспортных средствах, которыми он пользуется.

Для ликвидации сотрудника силового ведомства противник планировал использовать три ударных беспилотника "Баба-яга" с самодельными взрывными устройствами фугасно-зажигательного действия. Они были подавлены системой радиоэлектронной борьбы и обезврежены взрывотехниками ФСБ.

Задержанная также нашла контакты представителей украинских спецслужб в другом мессенджере. Они получали от нее сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ) в Волновахском и Мариупольском муниципальных образованиях.

Следственный отдел УФСБ России по ДНР возбудил уголовное дело по статье о государственной измене. Суд отправил задержанную под стражу.

Ранее правоохранителями был задержан россиянин, который передавал украинским спецслужбам координаты расположения военных объектов в Запорожской и Херсонской областях. Житель Мелитополя сам вышел на связь с представителем запрещенной украинской террористической организации и по его заданию собирал и передавал сведения о местах дислокации объектов территориальных органов военной полиции.

