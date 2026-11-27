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Европа допустила ошибку, не придав значения словам Владимира Путина о необходимости обсудить новую архитектуру безопасности. Об этом пишет американский журнал The American Conservative, передает RT.

Издание указывает, что Путин неоднократно поднимал этот вопрос еще до начала событий на Украине, однако лидеры стран Евросоюза не прислушались к его предупреждениям. При этом в публикации говорится об ошибочной позиции Европы касаемо якобы существования адекватной структуры безопасности.

"Они ошибаются, делая вид, что Россия первая или в одиночку подорвала мировой порядок в Европе, сложившийся после окончания холодной войны", – говорится в материале.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Европа начала загнивать из-за высокомерной неоколониальной политики. По словам дипломата, она выражается в отказе учитывать интересы соседа и потенциального партнера.

В этом контексте Лавров напомнил о высказывании бывшего верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который назвал Европу "цветущим садом", а окружающее пространство – "джунглями".

