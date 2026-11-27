Фото: пресс-служба ВДНХ

В Эрмитажном театре прошла церемония награждения лауреатов IX Международной архитектурно-дизайнерской премии "Золотой Трезини". Победителями стали проекты реставрации двух исторических зданий ВДНХ, сообщил портал мэра и правительства столицы.

В номинации "Лучший реализованный проект фасада или интерьера с использованием керамики" победил проект реставрации павильона № 35 "Главтабак" – объекта культурного наследия федерального значения. В номинации "Лучший реализованный проект реставрации и приспособления исторического павильона к современному использованию" отметили строение № 518 – кафе "Лето" (бывшую "Чайную"), также объект культурного наследия федерального значения.

Павильон № 35 – самое миниатюрное строение на ВДНХ. Его возвели к открытию послевоенной выставки 1954 года по проекту художника Вячеслава Кондратьева и архитектора Константина Смирнова. Фасад украшают более 10 тысяч разноцветных керамических деталей с рельефами на растительные мотивы и изображениями табачного растения.

При реставрации на исторические места вернули свыше 10 тысяч изразцов с цветами, листьями и плодами табака. Восстановили потолочную роспись – многоцветный растительный орнамент из стилизованных цветков и листьев душистого табака. Металлическую люстру с плафонами диаметром более трех метров и высотой около 2,5 метра воссоздали по сохранившимся эскизам и историческим фотографиям.

Также павильону вернули позолоченный шпиль более чем из 160 деталей. Шпиль отреставрировали, а эмблему воссоздали по архивным документам. Высота шпиля с эмблемой – около 9 метров, диаметр – более 3 метров.

Сейчас в павильоне, который открылся после масштабной научной реставрации, работает клуб чайной культуры "ЧаЕ". Посетители могут побывать на чайной церемонии и экскурсиях, купить разные сорта чая, включая редкие коллекционные.

Строение № 518 – кафе "Лето" – построили в 1954 году по проекту архитектора Леонида Мариновского. Площадь здания – тысяча квадратных метров. Это одно из четырех строений на ВДНХ с резным декором на фронтонах.

На первом этаже размещался закрытый зимний зал кафе и буфета с колоннадами с обеих сторон. На втором – открытые террасы с колоннами, которые поддерживали деревянные конструкции крыши. Кафе на 360 человек было вторым по размеру заведением общественного питания на ВДНХ после ресторана "Золотой колос". Гостям предлагали передохнуть при осмотре выставки, поесть и выбрать дальнейший маршрут.

В ходе реставрации воссоздали черепичную кровлю и восстановили историческое убранство здания с деревянными фронтонами. Отреставрировали декоративную роспись на деревянном потолке открытых террас и главном фасаде. На балконе уложили метлахскую плитку.

В интерьере восстановили пол первого этажа, веранду, галерею и парадную лестницу. В обеденном зале отреставрировали две исторические люстры с множеством хрустальных подвесок-капель и стеклянными плафонами.

С конца августа 2026 года в обновленном кафе работает чайная "Нитка" – проект одноименной компании. Она занимается сохранением русских чайных традиций. Горожане и туристы могут попробовать фирменный чай "Москва" и свежую выпечку проекта "Московское чаепитие".

В 2025 году статуэтку получил павильон № 8 "Юные натуралисты" – лучший реализованный проект реставрации исторического выставочного павильона. В 2024 году приз зрительских симпатий достался павильону № 59 "Зерно". До этого премию в номинации "Лучший реализованный проект реставрации объекта культурного наследия XX века" вручили павильону № 1 "Центральный".

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что реставрация известной дачи А. А. Левенсона в Чоботовском проезде в Москве уже завершена. Специалисты восстановили деревянную поверхность стен, заменили паклю в бревенчатом срубе и привели в порядок кирпичную кладку цоколя. На фасадах восстановили деревянные декоративные элементы, резные наличники и фризы, а также панорамные окна с мелкой декоративной расстекловкой.

